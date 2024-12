Ilrestodelcarlino.it - Vandalismo al sito archeologico della Corte di Appello: 23enne ottiene la messa alla prova

La notte tra amici era finita nel peggiore dei modi. Un gruppetto di ragazzi, tra minorenni e maggiorenni, avevano spaccato la vetrata blindata di unal piano terradie poi si erano divertiti ad incendiare la spazzatura collocata fuori dall’edificio. Infine uno di loro aveva anche orinato sopra i sacchetti dell’immondizia che andavano a fuoco. La notte brava risale al 24 marzo del 2022, in pieno centro cittadino. Le indaginipolizia, la squadra mobile aveva operato, avevano permesso di risalire ad almeno tre dei responsabili di quella serata: unresidente a Jesi e due minorenni che gli avrebbero dato manforte. Tutti sono stati denunciati per danneggiamento aggravato e danneggiamento a seguito di incendio in concorso. Solo il maggiorenne è stato denunciato anche per atti contraripubblica decenza.