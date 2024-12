Ilfattoquotidiano.it - “Troppa puzza in aereo. Le persone che mangiano il tonno in volo devono finire in carcere per 10 giorni”: lo sfogo del TikToker Zavier Torrence

Per ildoveva essere solo un viaggio tranquillo per la Florida, a Tampa. Ma sulDelta qualcosa è andato storto. Il compagno di viaggio al suo fianco ha portato un panino ala bordo e la storia è diventata virale. Infastidito, a suo dire, dalla “” del cibo,si è lamentato con un video: “Credo fermamente che lechesui voli debbano essere incarcerate per 10”. E infine: “Perché stiamo mangiando un panino alin un?!?”.C’è da dire che la maggior parte delle compagnie aeree consente ai passeggeri di portare cibo sull’, purché siano solidi e acquistati dopo il controllo di sicurezza. Ma quando si tratta dell’odore non ci sono linee guida dirette. E lì, in teoria, subentra il buonsenso dei passeggeri.Tra i commenti al video c’è chi difende il passeggero affamato: “Con undi 10 ore e ti aspetti che la gente non mangi”, c’è chi invece ha difesoa metà: “Ilsu unè una roba da pazzi, ma a bordo chiunque può mangiare quello che vogliono”.