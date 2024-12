Ilrestodelcarlino.it - Triathlon: annata super. Centro Nuoto sul podio

Terzo posto tra le società delle Marche e iscritti in aumento: cheil 2024 per la sezionedelMacerata. La stagione è appena terminata per la disciplina che ingloba tre sport (nell’ordine, ciclismo e corsa) e, grazie a diverse vittorie e numerosi podi, il CNM è salito sulregionale. Un piazzamento di pregio conseguito anche grazie alle performance del solito Roberto Ripani che ha disputato il circuito Paracon risultati di rilievo. Come detto il terzo posto gratifica ilMacerata anche perchè la sezione nel contempo si è allargata e ormai conta 20 tesserati Age Group. Gli atleti hanno gareggiato coprendo tutte le distanze, specialista assoluto dello Sprint è stato Enrico Ribichini, classe M5 veterano che ha fatto uno straordinario en plein salendo sulin tutte le 5 gare disputate.