Ilgiorno.it - Torna la magia a Crevenna. Incanti di luci e colori con il presepe meccanico

ERBA (Como)ilpiù bello della Lombardia come sempre a Villa Ceriani di, frazione di Erba, meta ogni anno di migliaia di visitatori che giungono fin qui da tutta Italia per ammirarlo. Da domani si accenderanno lee prenderanno vita i movimenti meccanici che animano i tantissimi personaggi e le botteghe ambientate nella Brianza di primo ‘900, realizzati con passione e dedizione da molti volontari. L’inaugurazione è in programma domani alle 11 sul sagrato della Parrocchia S.Maria Maddalena. Una tradizione nata nel 2003 grazie all’associazione presieduta da Angelo Garofoli che di anno in anno lavora per arricchire la natività di nuovi quadri scenici. Ilsi potrà visitare tutti i giorni da domani al 26 gennaio dalle 14 alle 18 nei giorni feriali, mentre domenica e nei giorni festivi la mostra è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, per i gruppi si possono programmare visite anche in mattinata chiamando il numero 338.