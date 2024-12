Cultweb.it - Sonic – Il film, come finisce la pellicola del 2020 con protagonista Jim Carrey

– Ilsi conclude con il dottor Eggman, che dopo essere entrato in possesso di un aculeo di, pianifica la sua vendetta nei confronti della sua nemesi. Nel frattempo, il riccio antropomorfo rimane a vivere insieme a Tom e Maddie a Green Hills.Entrato in possesso fin da piccolo di alcune straordinarie capacità, il riccio(Ben Schwartz) si vede costretto ad abbandonare il suo mondo, poiché in molti vorrebbero servirsi di lui. Prima di fuggire, la sua mentore Longclaw (Donna Jay Fulks) gli dona degli anelli magici che fungono da portali. Dieci anni dopo essersi stabilito sulla Terra, l’essere vive nella cittadina di Green Hills. Ma frustrato dalla sua solitudine, egli sprigiona una tempesta elettromagnetica. A causa degli strani eventi, il Pentagono invia il dottor Ivo Robotnik (Jim) per indagare.