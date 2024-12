Oasport.it - Snowboard, doppio podio per l’Italia nel PGS di Yanqing: festeggiano Bormolini e Felicetti

Leggi su Oasport.it

Un’Italia strepitosa quella delloalpino in questa primissima parte di stagione. Nella mattinata italiana, festeggiata la vittoria nel gigante parallelo femminile di Lucia Dalmasso a, è arrivato anche ilnella medesima prova al maschile. La compagine tricolore, a onor del vero, aveva accarezzato anche la possibilità di conquistare la vittoria, ma Mauriziosi è perso proprio sul più bello.Il livignasco, che aveva vinto il PSL della prima uscita a Mylin (Cina), si è dovuto accontentare della piazza d’onore, battuto dallo sloveno Tim Mastnak. Una Big Final nelle mani diche sembrava in pieno controllo, prima di commettere un brutto errore in corrispondenza del primo intermedio e vedendo sfumare il successo. È arrivato per lui il 12°nel massimo circuito internazionale a livello individuale, il terzo nel gigante parallelo.