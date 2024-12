Oasport.it - Slittino: Egle/Kipp dominano nel doppio femminile ad Igls. Quarte Voetter/Oberhofer

Erano le più attese, sul budello di casa, e non hanno tradito le aspettative. Selinae Larain quel di, trovando la gara perfetta e lasciando le briciole alle avversarie nella Coppa del Mondo di.1’33”499 per le austriache che timbrano il miglior tempo in entrambe le run trovando anche il record della pista nella discesa conclusiva: davvero poco da fare per le rivali.Sul podio troviamo le tedesche Degenhardt/Rosenthal, staccate di 351 millesimi e nuove leader della classifica di Coppa, e le lettoni Upite/Kaluma a 610 millesimi.Mancano ancora l’appuntamento con il primo podio stagionale le italiane Andreae Mariona 740 millesimi dalla vetta. Ottave invece Nadia Falkensteiner e Annalena Huber.