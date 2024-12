Siria le forze jihadiste all’assalto di Damasco Bashar al-Assad parla al Paese | prepara la resa?

Leggi su Open.online

I ribelli jihadisti incontinuano ad avanzare e sono ormai entrati a. Lo hanno confermato in giornata un comandante dei ribelli, attivisti dell’opposizione e anche l’Osservatoriono per i diritti umani, riferendo di un ingresso per lo meno nei sobborghi della capitale di Maadamiyah, Jaramana e Daraya. Avanzatapossibile dall’occupazione di postazioni militari precedentemente evacuate dallegovernativene nel sud del. «vi aspetta», ha dichiarato Abu Mohammed al-Jawlani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), esortando i suoi combattenti arsi a conquistare la capitare e rovesciare il regime. Un altro comandante delle, Hassan Abdul-Ghani, ha scritto su Telegram che i ribelli stanno circondando la capitale in quella che è a tutti gli effetti «la fase finale» dell’offensiva.