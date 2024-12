Siria, i ribelli jihadisti alle porte di Homs. L’Iran fa evacuare diplomatici e comandanti

Leggi su Open.online

In, gli occhi sono puntati sulla città di. Situata strategicamente al centro del paese, rappresenta un nodo strategico cruciale nella guerra civile e l’ultimo grande ostacolo per iche avanzano da nord verso sud con l’obiettivo di raggiungere Damasco. Ihanno annunciato di esseredella città. Attualmente, si sono fermati alla periferia nord, ma promettono di continuare a marciare verso la capitale e «rovesciare il regime». Venerdì scorso, alcune fonti locali avevano riferito all’Osservatoriono per i diritti umani che le forze governative si erano ritirate da, seguendo la dinamica già vista ad Aleppo e Hama. Notizie, tuttavia, premature. I soldati fedeli al regime sono ancora presenti in città e stanno resistendo all’avanzata deidi Hayat Tahrir al Sham.