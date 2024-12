Quifinanza.it - Siria, i ribelli avanzano e puntano Damasco: cosa succede ora

Laè sempre più preda del caos. Bisogna però intendersi sul concetto di caos. I cosiddetti, così chiamati dai media perché si oppongono al governo di Bashar al-Assad, stanno conquistando una città dopo l’altra nella loro avanzata verso la capitale. Il loro obiettivo è rovesciare il regime, ma non solo.L’azione degli insorti ha dato uno scossone alla postura delle potenze straniere attive in, soprattutto a Russia e Iran. In questo senso è la Turchia a godersi lo spettacolo: supportando le milizie anti-governative, Ankara mette a segno i suoi obiettivi di influenza e “instabilità governabile”. Mentre il conflitto di Gaza tiene ancora impegnato Israele.L’avanzata degli insortini versovoglionoIl fronte anti-governativo ha assediato anche Homs, la porta dellaverso la costa mediterranea e roccaforte storica dei clan alawiti al potere, nonché sede delle principali basi militari russe nel Mediterraneo.