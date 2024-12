Ilveggente.it - Sinner fa il bis: indietro non si torna

Leggi su Ilveggente.it

, ci risiamo: è inutile anche solo provarci.Nello stesso giorno in cui alcuni tristi estratti della sua intervista ad Esquire hanno fatto il giro del web, è stato bello, macché, bellissimo, vedere Jannikin ghingheri, tutto sorrisi e spensieratezza, sul palcoscenico dei Supertennis Awards. Il gala della Fitp è stato più bello che mai perché l’atmosfera, manco a dirlo, era quella di una grande festa.fa il bis:non si(AnsaFoto) – Ilveggente.itDi cose da celebrare, in effetti, ce n’erano a bizzeffe. E non ci riferiamo al solo fatto che l’altoatesino ha chiuso l’anno in cima alla classifica mondiale, ma a tutti i successi ottenuti dal movimento nel corso di questo anno semplicemente pazzesco. Tanto gli uomini quanto le donne hanno fatto sognare i tifosi del Bel Paese, che hanno fatto incetta di emozioni e di soddisfazioni come mai prima d’ora.