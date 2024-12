Metropolitanmagazine.it - Rita Ora e il taglio mixie preannuncia il ritorno dello stile punk-rock anni ’80

Ora ha sempre steso tutti con i suoi look super bold. E questa volta non è stata da meno (lasciando tutti a bocca aperta) ai British Fashion Awards 2024. Sul red carpet del Royal Albert Hall di Londra, la cantante ha sfoggiato undi capelli che ha fatto subito tendenza: il. Questo hairstyle, una fusione tra mullet e pixie, sembra essere il nuovo must per chi vuole osare con un look fuori dagli schemi. E anticipa che il’80 sta tornando.Ora con il suoci ricorda che il’80 sta tornando look che grida’80, ma con un tocco modernoha abbandonato le sue ciocche lunghe e bronde per un drastico cambio di. Il suopresenta un contrasto cromatico accattivante: una tonalità miele dorata sulle ciocche corte della parte superiore e un marrone intenso sulle lunghezze posteriori.