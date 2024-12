.com - Risse, furti e rapine: chiuso bar a Roma, ritrovo di pregiudicati

. Un bar di via Cesare Battisti nel centro diresteràper 5 giorni su disposizione del Questore. Diversi gli interventi della Polizia nel locale vicino a piazza Venezia. L’ultimo episodio per una lite tra clienti. In quel caso, a chiamare il 112 non sarebbero stati i dipendenti, ma un avventore. All’arrivo sul posto gli agenti hanno inoltre scoperto che tra i partecipanti c’erano due persone con precedenti di polizia.bar adiEradi persone pregiudicate, ma anche teatro di. Motivi per i quali la polizia ha apposto i sigilli al bar che resteràper cinque giorni. Lo ha disposto il Questore diin esito a ripetuti controlli effettuati dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio da cui sono emerse evidenti criticità connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica.