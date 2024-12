Sport.quotidiano.net - Pianese Ternana 1-3, Fere da sogno: è una marcia inarrestabile

Terni, 7 dicembre 2024 – Ladi mister Ignazio Abate, seguita da 640 tifosi, vince anche a Piancastagnaio contro unache in casa aveva dato filo da torcere a molte “big” del campionato. Per leè la quarta vittoria di fila e il diciassettesimo risultato utile consecutivo. Decisivi i bomber rossoverdi: Cianci sblocca la gara dopo un minuto raccogliendo l’assist di Donati; Cicerelli realizza prima il raddoppio e poi il 3 a 1 definitivo, scalando il vertice della classifica cannonieri. Assente il capitano Capuano per squalifica, mister Abate opta per una linea di centrocampo a quattro e con Cicerelli e Curcio a sostegno di Cianci. Dal vantaggio al raddoppio passa mezz’ora, con il tiro a giro di Cicerelli che non perdona. Nella ripresa lecontrollano la gara, riaperta da Mastropietro al 65° raccogliendo sotto porta un angolo.