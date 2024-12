Oasport.it - Pattinaggio di figura: gioia infinita! Tali-LaFornara trionfano nella danza Junior alle Finali Grand Prix

27 anni dopo, lagiovanile iana torna sul gradino più alto del podio in una Finale. Se un sogno, per favore, non svegliateci. Noemi-Noahhanno vinto con merito l’ultimo atto della rassegna itinerante didi, dominando in lungo e in largo una gara condotta con stile, grazia e personalità. L’unico precedente in tal senso risale addirittura all’edizione del 1998, la prima aperta alla categoria, con la vittoria di Federica Faiella, all’epoca in tandem con Luciano Milo.Il trionfo era nell’aria. Gli azzurrinati da Valter Rizzo, Brunhilde Bianchi, Denis Petukhov e Melissa Gregory hanno dimostrato una crescita impressionante rispetto all’inizio della stagione, proponendofattispecie un libero molto morbido e scorrevole sulle note di “Love story“, particolarmente azzeccate per esaltare tutte le migliori caratteristiche del binomio.