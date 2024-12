Ilfattoquotidiano.it - Paola Iezzi fa di nuovo “Pausa Ca**o” e ci ricasca: la geniale posa davanti alla scultura di Gaetano Pesce

Grazie ad una gaffe involontarialo scorso agosto si è resa protagonista di un giro di commenti poi diventati virali. Il giudice di “X Factor”, durante unadelle registrazioni del programma, aveva postato su Instagram lo scatto di una tazzina di caffè con l’hashtag #cazzo. Apriti cielo. Risate e battutine a non finire sui social, fino a quando la cantante è tornata per rettificare con ironia: “Ehm.. volevo dire ‘, cazzo!’. Del tipo ‘era ora’. Ma tutti hanno capito altro. Insomma avete capito ora?”. Passa qualche mese eè tornata sul luogo del “delitto”.Nel giorno della conferenza stampa della Finale di X Factor, che si è tenuta in piazza del Plebiscito a Napoli, nella sede del Comune, la cantante ha deciso di prendersi l’ennesima. Proprio in piazza del Municipio campeggia la celebredi“Tu sì ‘na cosa grande”, che raffigura – nelle intenzioni – un gigantesco Pulcinella stilizzato, costato 200mila euro.