Quifinanza.it - Neve anche a bassa quota, temperature a picco nel week-end dell’Immacolata: le previsioni

Un’intensa ondata di maltempo è in arrivo nel-end, conin diverse aree d’Italia. Le regioni del Nord saranno le più colpite, con precipitazioni significative su Alpi e Prealpi, in particolare in Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. In queste zone lapotrebbe scenderea 400 metri e non si escludono episodi di nevischio o deboli nevicatenella Pianura Padana. La Liguria potrebbe vedere lasui rilievi interni, con possibilità di sconfinamenti verso la costa, specialmente nel settore orientale.l’Appennino Tosco-Emiliano e quello Umbro-Marchigiano saranno interessati da nevicate sopra gli 800 metri, con accumuli moderati. In altre zone interne del Centro, in Toscana, Umbria e Lazio, lapotrebbe caderea quote collinari, con una situazione di instabilità meteorologica più diffusa.