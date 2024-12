Movieplayer.it - Netflix condannata a pagare quasi 400mila dollari per aver rivelato il segreto di un medico

Un tribunale ha ordinato adiuna ingente somma a una donna che, in un documentario sulla fertilità, è stata identificata come figlia del notospecialista Donald Cline . Una giuria dell'Indiana ha ordinato adi risarcire con $385.000 Lori Kennard, una donna rivelata come figlia segreta del controversodella fertilità Donald Cline, nel documentario Our Father. La pellicola, prodotta dalla divisione RealHouse di Blumhouse Productions, ha fatto scalpore raccontando come Cline avesse concepito segretamente 94 figli. Le accuse e il processo diLori Kennard, insieme ad altre due donne, aveva citato in giudizionel 2022 per "divulgazione pubblica di fatti privati", sostenendo che la rivelazione del suo legame biologico con Cline avesse causato un notevole stress emotivo e paura di ripercussioni sociali.