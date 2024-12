Calciomercato.it - Marotta piazza il colpo dal Parma: la scelta è fatta

Occhi puntati in casa gialloblu. Sono tanti i talenti che piacciono alle grandi, ma anche ai nerazzurri di Simone InzaghiInter-è la prima partita della quindicesima giornata di Serie A. A San Siro è così arrivata la squadra di Fabio Pecchia, dove militano diversi ottimi giocatori, che sono finiti nel mirino delle grandi.ildal: la(LaPresse) – Calciomercato.itIl match contro i nerazzurri è certamente un’occasione per mettersi in mostra un po’ per tutti. Un discorso questo che purtroppo non riguarda il talento più puro dei gialloblu, Adrián Bernabé, che è out per via di una lesione di alto grado al flessore della coscia destra. Una grave assenza per il, che con lo spagnolo in campo è davvero un’altra squadra.Il classe 2001 ha dimostrato di essere pronto al salto di qualità e di avere tutto per provare ad imporsi in una big.