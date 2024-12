Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: suona la decima a Singapore, quale strada per l’iride?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:46 Dopo l’ottava partita, è arrivato un parere importante, quello di Magnus Carlsen. Il numero 1, ospite fisso delle analisi sul canale YouTube Take Take Take, ha dichiarato cheora non è più il favorito. Non è l’unico a pensarla così, e non si sa quanto sia un’esagerazione, ma è chiaro che ogni partita ha aumentato le chance di uncomunque davvero enigmatico nell’arco del match.Carlsen:is not a favorite in this match anymore.— Anish Giri (@anishgiri) December 5,9:43 Giornata ormai fondamentale, e tutte le prossime cinque (anzi sei, perché in mezzo c’è un altro giorno di riposo) avranno probabilmente tanto da dire. Sempre più verosimile si arrivi a poter giocare almeno la tredicesima, e forse anche la quattordicesima prima degli spareggi.