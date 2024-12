Ilrestodelcarlino.it - Le frontiere della Scienza: incontri e conferenze al liceo Laurana Baldi di Urbino

Si chiama “Le“ ed è la seconda edizionerassegna organizzata daldi: dal 10 dicembre a marzo 2025per approfondire i temi di attualità e quelli scientifici. Tutti glisi svolgono nella sedescuola in via Pacioli, dalle 15 alle 17. Il calendario. Martedi prossimo il professore Alessandro Bogliolo presenterà il tema “Intelligenza artificiale o forza bruta?“. Seguirà il 22 gennaio il professore Filippo Martelli con il topic “Siamo soli nell’universo?“. Ancora, il 6 febbraio sarà la volta del professore Andra Capozucca che interverrà su “Gli occhimente“. Infine, a chiudere il ciclo di, il 15 marzo il professore Antonello Pasini, ricercatore al Cnr, presenterà “Clima come sistema complesso“.