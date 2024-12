Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini, incredibili emozioni nel docu concerto: dalle curiosità nel backstage ai ricordi più importanti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 6 dicembre 2024 – “Benvenuti nel mio camerino”. Inizia così ildi30 World Tour”, in esclusiva su Mediaset Infinity. La cantante di Solarolo (in provincia di Ravenna), con oltre 70 milioni di dischi venduti, un Grammy Award e un Golden Globe, è l’artista italiana più premiata al mondo. In occasione dei 30 anni di carriera, è stata impegnata nel World Tour 2023-2024. E in questodiviso in tre episodi, “Il presente”, “Il futuro”, “Il passato”, laracconta anche ildelle varie fasi del tour, cosa succede dietro al palco. “Voglio fermare ie raccontarvi un po’ di cose e persone che sono state con me in questo viaggio”, dice la cantautrice che, alla fine di ogni, chiama la sua mamma. Il presente Ilinizia con la frase: “Io ho un sogno”, detta in diverse lingue.