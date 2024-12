Sport.quotidiano.net - La Centese sfida il Bentivoglio: scontro diretto per i playoff

Lanell’anticipo odierno (ore 15) ospita il, una delle favorite per la vittoria finale, sebbene il ruolino di marcia sia stato al di sotto delle aspettative. Ne ha fatto le spese Fabrice Cavina, ben conosciuto dalle nostre parti per aver allenato nel Santa Maria Codifiume e giocato nell’Argentana; il nuovo allenatore della compagine rossoblù è Alessandro Evangelisti, ex Libertas Castel San Pietro e Faro. E’ un avversario agguerrito, senza il brasiliano Britos (ex Sant’Agostino), ma con tanti giocatori in grado di fare la differenza. Il presidente Alberto Fava suona la carica: "E’ una partita che pronostica gol e spettacolo. Siamo consapevoli delle loro potenzialità, giocatori come Fiorentini, Mezzetti e Raspadori sono elementi di spicco, ma è tutto il gruppo che è competitivo, ma noi abbiamo dimostrato di stare alla pari con tutti".