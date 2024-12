Ha portato qualcosa a scuola ed è stato scoperto | l’ipotesi sulla morte di Valerio S al Collatino

Leggi su Open.online

Un rimprovero aper un oggetto che non avrebbe dovuto portare da casa. Questa è una delle ipotesi che avrebberoS., il bambino di 11 anni, a buttarsi di sotto da casa sua in via Iginio Giordani al. L’edizione romana di Repubblica ne parla precisando che ieri la polizia è entrata nellasvizzera di Roma in via Nomentana che il ragazzino frequentava. L’insegnante che si occupa della gestione dei rapporti tra gli alunni ha parlato con gli agenti insieme al direttore della didattica e al prorettore. E una compagna di classe, che ha rivelato: «Forse Vale avevaun oggetto a, la scorsa mattina, ed era. Non ne sono sicura, non ricordo bene mapotrebbe essere successo». Istigazione al suicidioL’inchiesta della procura di Roma ha ipotizzato il reato di istigazione al suicidio.