Fcr Forlì annuncia l' acquisto di Abdul Mubarak Zabre nel mercato invernale

L’Fcrpassa all’attacco el’di. È lui il primo botto dei forlivesi nella finestra di. Prima punta 23enne originaria di Aversa (Caserta), giunge alla corte di mister Muccioli a titolo temporaneo dal, nel cui settore giovanile ha mosso i primi passi, salvo poi essere prestato alla Spal e al Cesena Under 17 B.ha all’attivo 12 presenze (Coppa inclusa) in serie D con i galletti biancorossi. Seguono le esperienze con Savignanese, Victor San Marino, Sasso Marconi, Libertas (campionato sammarinese), Diegaro e Gambettola. In totale ha realizzato 19 gol. Fermato dal giudice sportivo,salterà la prossima sfida di campionato che, domani, vedrà l’Fcr ricevere la visita della sua ex squadra, il Gambettola. A parte questo stop, è un rinforzo in vista di una seconda parte di stagione nella quale l’Fcr vuole tornare a correre dopo 4 ko di fila – cinque contando la coppa –, con la zona playout pericolosamente vicina: appena 3 punti.