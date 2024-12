Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dal 7 al 13 dicembre: Kemal Soydere intrappolato tra le fiamme

Cosa vedremo nei prossimi episodi(Kara Sevda) in onda dal 7 al 13? Riflettori puntati su due eventi che sembravano avviarsi verso il lieto fine, ma che dovranno fare i conti con l’imprevisto. Da un lato Zeynep e Hakan e dall’altroe Nihan, saranno protagonisti di vicende che ci terranno con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.settimanalifino al 13Zeynep e Hakan saranno sul punto di pronunciare il loro “sì” quando il commissario sarà costretto a fare marcia indietro. Gli uomini di Emir riusciranno infatti a sequestrare suo fratello ?afak, giunto in città dall’Inghilterra proprio per partecipare alla cerimonia.Il commissario sarà costretto a scegliere tra Zeynep e il fratello, e non se la sentirà di mettere in pericolo la vita del consanguineo.