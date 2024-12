Lanazione.it - Continua “La Grande Festa dell’Olio Nuovo” a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 7 dicembre 2024 –“La” a. Dopo la due giorni, 16 e 17 novembre, che ha visto la partecipazione di oltre 50 produttori al concorso del “Miglior olio di” aggiudicato dall’ Azienda Agricola Giusti Remo e dopo il taglio della Bruschetta lunga 75 metri, per giovedì 12 dicembre a cura dell’ICEC sono state organizzate una serie di iniziative che hanno come filo conduttore l’Olio di Oliva, appunto. “L’Icec” – spiega la presidente Elisa Canocchi – “ha organizzato questo evento per testimoniare i valori dell’alimentazione, della salute e dell’economia legati al paesaggio e all’olio extravergine di oliva”. Ecco che giovedì 12 dicembre presso l’Hotel Park a partire dalle ore 18.30, dopo i saluti iniziali della presidente Canocchi e del sindaco Mario Agnelli in veste di Coordinatore Regionale dell’Associazione “Città”, si alterneranno gli amministratori locali, Marco Ermini, sindaco diFibocchi nonché segretario provinciale dell’associazione nazionale “città, e il sindaco di Cortona.