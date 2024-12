Lanazione.it - Colpo in pelletteria, lo sfogo del proprietario: “Ho subìto danni ingenti: servono pene più severe”

Pergine (Arezzo), 7 dicembre 2024 – “L’allarme è scattato alle 3.39. Giusto il tempo di prendere in mano il telefono e vedere i ladri in azione nella mia azienda”. È Rossano Baldi a parlare, titolare della Nuova Rezzacchi, l’importante azienda di Pergine che dispone di due stabilimenti all’interno dei quali vengono prodotti distintamente articoli commissionati dai principali clienti, Gucci e Prada. Baldi, cosa ha visto sul suo telefonino? “Quattro persone che, con volto coperto, si muovevano con rapidità e sicurezza. E’ evidente che sono andati asicuro. Si tratta di un commando. In quattro minuti hanno fatto razzia. È stato un assalto vero e proprio. Tanti, tantissimi i, forse più del bottino”. Avete ricostruito ciò che è successo prima che scattasse l’allarme? “In cinque minuti hanno assaltato due aziende, la nostra è infatti composta da due capannoni, a distanza di 50 metri l’uno dall’altro, un tempo uno dedicato a Gucci, l’altro a Prada, ormai entrambi esclusivamente per la produzione di quest’ultima.