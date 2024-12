Cina | riserve valuta estera aumentano a 3 2659 miliardi di dollari

Romadailynews.it - Cina: riserve valuta estera aumentano a 3.265,9 miliardi di dollari

Pechino, 07 dic – (Xinhua) – Ledidellaammontavano a 3.265,9dialla fine di novembre, in aumento di 4,8di, pari allo 0,15%, rispetto alla fine di ottobre, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Secondo una dichiarazione della State Administration of Foreign Exchange, sia l’indice del dollaro USA che i prezzi degli asset finanziari globali sono aumentati il mese scorso, influenzati dalle politiche monetarie delle principali economie, dalle aspettative di mercato e dai dati macroeconomici. A causa degli effetti combinati di fattori come la traduzioneria e i cambiamenti nei prezzi degli asset, ledidellasono aumentate il mese scorso, secondo la dichiarazione. La ripresa economica del Paese sta guadagnando slancio e la fiducia del mercato sta migliorando, e questi fattori sono favorevoli a mantenere una scala stabile delledidel Paese, ha dichiarato l’amministrazione.