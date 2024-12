Universalmovies.it - Ballerina | Il nuovo poster dallo spin-off di John Wick

Lionsgate ed i protagonisti di From the World ofsaranno questa domenica impegnati sul palco del Comic-Con Experience di San Paolo, ma intanto dalla rete arriva il.Con la promessa – o almeno si spera – di ottenere unsguardo al film che vedrà Ana de Armas nei panni di una spietata killer in cerca di vendetta (il precedente trailer a questo indirizzo), lo studios quest’oggi ha diffuso in rete ilche offre unsguardo al look della protagonista. Ricordiamo che From the World ofsarà distribuito nelle sale americane a partire dal 6 giugno 2025.IlGet ready for her debut. The cast of #Movie will be live from CCXP Brazil on Sunday. Be seeing you. pic.twitter.com/YxOb83ZikQ—(@movie) December 5, 2024Note di ProduzioneFrom the World ofè stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura.