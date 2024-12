Ilrestodelcarlino.it - Atlante di Natasha Linhart: crescita globale e sfide del Made in Italy nei mercati internazionali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Distribuire prodotti in tutto il mondo, "allargando sempre di più isia di import che di export e affiancando i clienti in ogni settore".è la Ceo di, distributore esclusivo per l’Italia di una pluralità di marchi. A distanza di 30 anni dalla nascita, l’azienda alimentare che ha sede a Bologna continua a crescere con 160 siti produttivi, duemila prodotti e 130 clienti sparsi nei vari continenti. Negli ultimi 6 anni il fatturato diè salito di 100 milioni di euro, toccando quota 252,2, e nel business plan 2024-2026 è in programma un’altra. Come ci siete riusciti?"Un grande lavoro di squadra, con un processo di upskilling delle competenze. Abbiamo cavalcato dei trend di mercato che poi si sono rivelati molto validi, come in Italia quello dello yogurt greco: un fenomeno incredibile, che cresce del 20% all’anno.