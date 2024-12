Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Marche: al via la piattaforma per i ristori a famiglie e imprese

A quasi tre mesi dall’del 19 settembre scorso, una svolta permarchigiane (e castelfrettesi) finite sott’acqua: da domenica 15 dicembre sarà operativa unaregionale dove inserire i dati dei danneggiati, operazione propedeutica all’erogazione dei primi. Ci sarà tempo fino al 24 gennaio 2025 per fornire le informazioni necessarie, che dovranno essere inserite in due moduli, il B1 per lee il C1 per le, entrambi disponibili sul sito istituzionale del Comune di Falconara. I moduli delledovranno essere inviati al Comune che poi provvederà a inserire le informazioni nellaregionale, mentre le attività imprenditoriali dovranno provvedere direttamente ad inserire i propri dati. Le indicazioni, da oggi, sono state pubblicate anche dall’Ente falconarese, seguendo le istruzioni del Dipartimento di Protezione civile al fine di erogare una trance dei sostegni economici a cittadini e aziende.