Ilfattoquotidiano.it - Alberto Matano da “Ballando con le Stelle” sbarca ad “Amici di Maria De Filippi” come giudice per il ballo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutto pronto per la puntata del pomeridiano della domenica di “diDe”. In studio a giudicare la gara di canto l’attore e regista Christian De Sica. Mentre giudicare la gara di– direttamente da “con le” –(che presenterà anche il suo libro “Vitamia”) insieme all’attore e ballerino Gabriele Rossi. A giudicare la gara improvvisazione il coreografo Marcello Sacchetta. Sul versante del canto invece ilè Aiello. Il cantante si esibirà anche con il suo ultimo brano “Tutto sbagliato”.Tre le sfide in puntata quella del cantautore Diego Lazzari, valutata dal musicista e produttore Carlo Di Francesco. Poi c’è la sfida del cantautore Luk3, valutata dalla manager e talent scout Carla Armogida e quella della ballerina Chiara, valutata dal coreografo Francesco Annarumma.