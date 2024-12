Justcalcio.com - A Bove verrà impiantato un defibrillatore e verrà dimesso la prossima settimana

2024-12-07 18:04:36 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:L’italiano Edoardo, Giocatore della Fiorentina entrato arresto cardiorespiratorio Domenica scorsa, in una partita contro l’Inter, riceverà lail dimissione medica, subito dopo ache gli impedirà di proseguire la carriera in Italia.Il centrocampista di 22 anni, di proprietà della Roma ma in prestito al ‘Fiore’, migliora con il passare delle ore e non è più ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale dell’Ospedale Careggi di Firenze, poiché passato ad un grado di gravità inferiore ed ora risiede nel impianto di terapia intensiva cardiologica.Dopo 6 giorni di analisi, controlli e cure,ha approvato l’impianto di unsottocutaneo che ti consentirà continuare la carriera da calciatore, ma non in Italia perché la normativa medico sportiva del Paese, contenuta nei “Protocolli cardiologici per la valutazione dell’idoneità all’attività agonistica”, Non prevede che un calciatore dotato di tale dispositivo possa giocare in Serie A.