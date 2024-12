Inter-news.it - Zanetti: «Mondiale per Club? Inter un gruppo equilibrato»

Leggi su Inter-news.it

Ieri nel tardo pomeriggio l’ha conosciuto le sue avversarie in vista delperdi giugno 2025. Javier, il vice-presidente, ha commentato così il sorteggio su Sport Mediaset.SORTEGGIO – Poche ore fa c’è stato il sorteggio delperche si disputerà tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti. L’non avrà avversari così difficili da affrontare, alla Juventus è andata sicuramente peggio con il Manchester City. Javiercomunque predica cautela e commenta così: «Secondo me è undifficile, perché giochiamo contro una squadra argentina che è il River Plate. Loro sono una grande squadra, poi c’è il Monterrey e una squadra giapponese. Un, però credo che noi faremo un grandissimo lavoro per arrivare alla competizione nel migliore dei modi»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «perun»)©-News.