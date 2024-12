Thesocialpost.it - Vladimir Luxuria investita da un motorino: “Salva grazie al giacchetto imbottito”

“Ieri sera, il 5 dicembre, mi trovavo nel quartiere Pigneto di Roma, mentre stavo attraversando via L’Aquila sulle strisce pedonali. Improvvisamente, unha sorpassato tutte le auto in fila, ignorando la doppia linea continua, e mi ha colpita mentre ero sulle strisce». Così inizia il messaggio condiviso in un video su Instagram da, ex parlamentare, conduttrice televisiva e attivista per i diritti della comunità Lgbtqia+. «Per fortuna indossavo un cappotto pesante e non ho riportato ferite», proseguecon calma. Tuttavia, aggiunge, «mi ha fatto molto arrabbiare, perché se al mio posto ci fosse stato un bambino, la situazione sarebbe potuta essere molto più seria».Leggi anche: “Tossine nella farina, non mangiate questi prodotti”: l’allerta del ministero, fate attenzione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????? ??????? (@)«Ho annotato la targa del