Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Como: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due neopromosse della passata stagione vanno in cerca di punti pesanti per lasciare la zona retrocessione.vssi giocherà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lagunari stanno attraversando un momento difficile certificato dalle quattro sconfitte consecutive in altrettante gare che li hanno costretti all’ultimo posto in classifica. Il match contro i lariani potrebbe essere l’ultima spiaggia per mister Di Francesco, per cui non si può fallire per giocarsi le proprie carte nella lotta per la salvezza.Non se la passano bene nemmeno i lariani che nelle ultime nove giornate hanno raccolto soltanto tre pareggi e ben nove sconfitte.