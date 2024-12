Ilrestodelcarlino.it - Serpieri, il caso in consiglio: "Troveremo una soluzione"

Alcuni accennano un applauso, altri mugugnano. Tutti ascoltano. La ’platea’ d’eccezione fatta da decine di genitori, docenti e studenti del liceoche ieri hanno affollato ilcomunale per ascoltare l’intervento del sindaco Jamil Sadegholvaad a risposta dell’interrogazione dei consiglieri Gloria Lisi e Stefano Brunori proprio sul ’’ non è sembrata infiammata dalla prospettiva affiorata nel contraddittorio traed amministrazione. E l’abbozzo di un incontro quadro tra le parti in causa per risolvere le criticità del liceo di via Sacramora, anticipato già in piccole riunioni informali di questi giorni anche da parte della preside nelle classi, suona più come un punto di partenza che di arrivo. Pungolato dalla "triste immagine" – così definita dagli interlocutori dai banchi del– delle forze dell’ordine che presidiano l’istituto nella rovente giornata di sciopero e seguenti, il sindaco Sadegholvaad è intervenuto a gamba testa sulla questione della tensione al, evocando il suo passato da rappresentante di istituto.