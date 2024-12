Lanotiziagiornale.it - Scendono le emissioni e sale la quota delle rinnovabili, ma l’obiettivo del 2030 resta lontano

Cresce il ricorso alle fontiledi Co2. Ma ancora non basta: il “risultato brillante” non è ancora sufficiente a colmare il gap coneuropeo del. Questo è quanto emerge dal rapporto del Cer (Centro Europa Ricerche) ‘Sulla strada della transizione’. Ad aumentare è soprattutto l’energia solare, mentre lesono attese in calo del 4,3% nel 2024. Pesano, però, i settori Ets, per i quali le quote didi gas serra “possono essere scambiate”, col risultato che gli sforzi verso la decarbonizzazione rischiano di non essere sufficienti per il target del. Giù le: meno consumi e piùDal rapporto si evidenzia la stima riguarda alla riduzione didi gas serra in Italia: un -4,3% che è la sintesi di una “diminuzione dei consumi dello 0,7% e di un maggiore ricorso alle fonti, con unadi copertura del fabbisogno energetico nazionale” che è salita al 21,4% contro il 20,1% dell’anno precedente.