Santa Brigida, visita della Regione con Lobati e Comazzi: il torrente torna a cielo aperto

. Sopralluogo del consigliere regionale Jonathancon l’assessore regionale al Territorio, Gianluca, e il sindaco Manuel Rossi ieri, giovedì 5 dicembre, a, dove illocale intubato negli anni scorsi causa alluvioni. Spazi troppo stretti per contenere il corso d’acqua, che grazie ad un finanziamento da 1 milione e 60 mila euro diLombardia tornerà a.Il tubo di cemento creato nel corso degli anni ha cominciato a creare problemi nei mesi scorsi: in caso di forti piogge il tombotto cede e si ottura facendo fuoriuscire l’acqua sulla strada. I lavori permetteranno quindi aldi “re a respirare” e sarà intubato solo in alcuni tratti, con una sezione maggiore e ispezionabile. Il progetto esecutivo dovrebbe partire già entro la fine dell’anno con inizio lavori previsti per l’estate prossima e fine lavori nei primi mesi del 2026.