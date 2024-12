Rotondi FdI | Con PagoPa la Regione semplifica la burocrazia

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma – “Con Il protocollo d’intesa traLazio e Societàdiamo ulteriore impulso al processo di aggiornamento della nostra Amministrazione, volto a realizzare una maggiorezione dell’accesso ai servizi per la cittadinanza e la riduzione delle prassi burocratiche in diversi settori”. A parlare è Marika(FdI) presidente Commissione Specialezione Amministrativa dellaLazio.“La sinergia realizzata con la societàe le soluzioni digitali da questa fornite – prosegue – , consentiranno ai cittadini di effettuare ad esempio, prenotazioni e contestualmente pagamenti, per prestazioni sanitarie e di ricevere promemoria dell’appuntamento, comunicazione delle campagne di screening e delle campagne vaccinali, grazie all’integrazione di app IO con la piattaforma