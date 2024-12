Terzotemponapoli.com - Perché i portieri non potranno più ingannare l’arbitro

nonpiùSta per nascere una nuova regola nel calcioUna nuova regola potrebbe presto diventare effettiva su tutti i campi di calcio del mondo. L’IFAB, ovvero l’organo che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, sta valutando la possibilità di intervenire sulla situazione relativa a quando ihanno il pallone tra le loro mani, prima di rimetterlo in gioco con l’obiettivo di evitare perdite di tempo. Per questo sono pronte delle novità che vedremo in fase di sperimentazione anche in Italia nel campionato Primavera.Attualmente ipossono tenere il pallone tra le mani, prima di scaricarlo ad un compagno, per circa 6 secondi. Spesso gli arbitri sono indulgenti e chiudono un occhio anche in caso di superamento: infatti nel caso di perdite di tempo si dovrebbe ripartire con un calcio di punizione indiretto in area di rigore, situazione che è una chiara possibilità da rete per la formazione avversaria.