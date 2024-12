Gqitalia.it - Oscar Isaac è entrato nel suo periodo da modello da copertina per romanzi rosa

Da quando ha sfondato in A proposito di Davies nel 2013,è stato uno degli uomini più affidabili e versatili di Hollywood. Ha fatto l'artista ferito in quel film dei fratelli Coen, interpretando da solo le canzoni folk del protagonista e indossando una grande sciarpa a Bleecker Street un decennio prima che Timothée Chalamet ne seguisse l'esempio. Ha sfoggiato un fisico alla Harrison Ford nella trilogia dei sequel di Star Wars, un fisico da intellettuale di periferia nella miniserie della HBO Scene da un matrimonio e un fisico da patriarca regale in Dune. L'altra sera, in occasione dei Gotham Awards,ha svelato un nuovo look che non sapevamo avesse: quello dadadi romanzo.Presente per consegnare un premio d'onore al già citato Timmy Chalamet e al regista James Mangold di A Complete Unknown,ha sfoggiato un look da protagonista per gentile concessione di Brioni, la storica casa sartoriale italiana di cui è diventato ambasciatore all'inizio dell'anno.