Bentornati all’oroscopo più spietato dell’universo, dove le stelle sono solo lì per giudicarvi, non per aiutarvi. Il 6 dicembre si presenta come una giornata perfetta per fare tutto quello che non dovreste fare, e le costellazioni non possono fare altro che osservarvi con aria di superiorità cosmica. Pronti per la dose quotidiana di sarcasmo stellare? ArieteTi senti invincibile, ma sei solo una pentola a pressione che prima o poi esploderà. Se vuoi risolvere tutto a testate, almeno indossa un casco. Non è un segno di debolezza, è solo buon senso. Toro Ti stai crogiolando nel tuo solito “me ne frego”, ma oggi perfino il tuo divano si sta stancando di te. Muoviti o rischi di diventare una decorazione natalizia permanente. Gemelli Ti sei alzato con troppe idee e nessun piano.