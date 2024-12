Ultimouomo.com - Noslin, dal nulla

Antonio Conte ha dovuto rispondere delle sue scelte ai microfoni, dopo la sconfitta netta del suo Napoli contro la Lazio. È stato difficile uscire dall'interpretazione di una partita in qualche modo “falsata”, o comunque resa ingiudicabile dalle scelte radicali del tecnico del Napoli, che non ha schierato nemmeno un titolare, all’Olimpico, contro una squadra forte e in salute come la Lazio.Conte è celebre per la sua allergia al doppio impegno: toglie energie fisiche ma soprattutto mentali. Il Napoli è una squadra in missione, una volta a settimana, non può ritoccare in nessun modo questo ritmo, come se fosse una cadenza perfetta che ha bisogno di restare inalterata. Nelle sue parole, dopo la partita, ha confermato questa idea di subalternità assoluta della coppa rispetto al campionato. Ha parlato di test.