Tvplay.it - Napoli, colpo dopo la disfatta: Conte può sorridere

Ilsi prepara ad intervenire sul mercatola sconfitta patita in Coppa Italia. Nel mirino un giovane talento:può.Risveglio amaro in casaoggi,l’eliminazione in Coppa Italia patita per mano della Lazio. Gli azzurri, scesi in campo con una formazione inedita (ben 11 cambi rispetto alla gara vinta domenica contro il Torino), si sono infatti resi protagonisti di una prova largamente negativa e ben distante dalle aspettative del club. Non ha pagato, in tal senso, la scelta di Antoniodi tenere in panchina i big e dare fiducia ai giocatori dell’attuale rosa fin qui meno impiegati.lapuò– TvPlay.it (LaPresse)Un ko doloroso quanto inatteso, che ha spinto il club ad valutare in termini concreti l’idea di intervenire nel mercato invernale.