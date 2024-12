Iltempo.it - Microbiota e malattie oculari, podcast 'Ascolta e vedrai' spiega il legame

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - Tutti conoscono l'importanza della flora intestinale, cioè il, nel benessere generale: questi microrganismi infatti aiutano ad assimilare il cibo, proteggono da moltee producono sostanze utili al nostro metabolismo, tra cui le vitamine, inclusa la vitamina D, gli acidi grassi a catena corta (Scfa), alcuni ormoni e dei neurotrasmettitori. In base alla composizione del, esiste però una correlazione anche per patologiein cui è presente una componente infiammatoria, come la degenerazione maculare legata all'età (Dmle), un'alterazione della superficie oculare, come nel caso dell'occhio secco (del eye), o problemi neurodegenerativi, tipo il glaucoma. Sono i temi del terzo episodio, appena pubblicato, della seconda stagione di '', ilde 'L'Oculista Italiano', che ha per titolo 'e microbioma: una protezione contro le infezioni' .