Anteprima24.it - Mastella e la CGIL, gli affari sull’asse Lituania-Benevento-Cina e i dimenticati lavoratori del Deposito Ferroviario

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di ‘Altraè possibile’ a firma di Gabriele Corona:“Infuria la polemica politica per il mancato investimento della Solitek, società dellache avrebbe dovuto occupare 327+300per produrre apannelli fotovoltaici.La notizia è stata strombazzata dal sindaco, ovviamente, varie volte, soprattutto nelle campagne elettorali e nelle manifestazioni istituzionali a Roma e aalla presenza di ministri, ambasciatori, prefetti, imprenditori, amministratori pubblici e privati. Ma già dopo l’annuncio ufficiale di aprile 2023 si era capito che qualcosa non quadrava: i lituani avevano la solidità finanziaria per questa operazione? Venivano per “investire” o per acquisire finanziamenti pubblici italiani?Per contrastare i dubbiosi, l’ex Ministro a dicembre 2023 dichiara: “Finalmente quando i corvi e i malpensanti di professione pensavano che la notizia da noi data e da me sottoscritta, con protocollo ufficiale, della presenza della Solitek a, fosse una balla, ieri è arrivato il responso: 50 milioni di investimenti con 327 assunti e altri 300 dall’indotto , sono una realtà.