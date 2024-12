Biccy.it - MariaVittoria Minghetti ha un segreto: cosa è successo sotto le coperte

Leggi su Biccy.it

A quanto pare nella casa del Grande Fratello Lorenzo Spolverato non è l’unico ad avere un. Sembra che anchee Tommaso Franchi stiano nascondendo qual. L’idraulico toscano martedì pomeriggio ha cercato di far capire quala Lorenzo: “Voglio confessarti una. Ti ricordi quando ti ho chiesto se la notte con Shaila . e ti ho detto ‘me lo giuri sul tuo cane che non l’hai fatto?’. Te ti sei girato e non mi hai giurato e hai riso. Io ti ho chiesto se era successa una, cerca di ricordare. Te lo dico perché io ieri sera ho fatto quella. Adesso hai capito?“. Su Twitter i telespettatori del Grande Fratello sono convinti che Tommaso si riferisca alla nottata passata con la sua amica speciale.teme che il suo “” esca fuori.