Maresca come Conte | Non siamo pronti per competere con Arsenal Liverpool e City

Il tecnico del Chelsea, Enzo, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Tottenham.Sulle novità della squadra del Chelsea:«Entrambi James e Fofana stanno lentamente migliorando, maabbiamo detto l’altro giorno è questione di settimane. Sono ancora lontani. L’unico ancora malato è Misha Mudryk. Gli altri stanno bene».Il Chelsea potrebbe vincere?«molto felici per i tifosi. Meritano di vivere questo momento. Possono sognare,molto felici. Lavoriamo ogni giorno per renderli felici e orgogliosi. Non c’è niente da aggiungere, ho detto che non penso chepercon. Dobbiamo fare molte altre cose buone, non solo segnare gol. Evitare di subirne ade esempio. Difensivamente stiamo andando bene maconcentrati solo su domenica e poi su quella successiva.